В Венесуэле задержали главного подозреваемого в покушении на Мадуро

Венесуэла обвинила посольство Мексики, Чили и министерство иностранных дел Колумбии в попытке помочь скрыться главному подозреваемому в покушении на Мадуро.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

В частности, был задержан главный подозреваемый в организации покушения Хенриберт Эммануэль Ривас, который носит псевдоним Морфео, передает НВ со ссылкой на AVN.

Во время допроса он признался, что с ним связался человек, который рассказал, что ведет набор людей для атаки на президента Николаса Мадуро.

Он отметил, что находился в тренировочном лагере, в котором получал ежемесячно деньги и учился управлять беспилотными аппаратами.

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Также Родригес отметил, что посольство Мексики, Чили и министерство иностранных дел Колумбии пытались помочь скрыться Ривасу.

В свою очередь, правительство Мексики отвергло и назвало необоснованными обвинения Венесуэлы в причастности ее дипломатического персонала в Каракасе к покушению на Николаса Мадуро.

Соответствующее заявление мексиканский кабмин распространил через МИД страны, сообщается на сайте мексиканского правительства, передает РБК.

"Правительство Мексики и ее дипломатический персонал всегда действуют в полном соответствии с международным правом и в соответствии с принципами внешней политики, которые определены в Конституции", - говорится в сообщении кабинета министров Мексики.

Как сообщал УНИАН, 4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с использованием беспилотника - от взрыва пострадали 7 солдат, но Мадуро не получил травм.

По словам Мадуро, за покушением на него стоит правая оппозиция и президент Колумбии. Он заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

В свою очередь, один из лидеров венесуэльской оппозиции ​Хулио Борхес, проживающий в Колумбии, заявил, что покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника является фарсом.