Лидер оппозиции Венесуэлы назвал покушение на Мадуро постановкой

Мадуро обвинил в организации покушения на себя оппозиционеров и Колумбию, которая их укрывает. В ответ Борхес назвал покушение фарсом.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника является фарсом, написал в своем Twitter один из лидеров венесуэльской оппозиции ​Хулио Борхес, проживающий в Колумбии.

«Ни в стране, ни в мире не верят тебе [Николасу Мадуро] в том, что касается этого фарса с покушением. Мы все знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры», — написал Борхес в ответ на обвинения венесуэльского президента, передает РБК.

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Он также отметил, что Мадуро пытается обвинить оппозицию в экономическом и политическом кризисе, который создал сам.

Ранее Мадуро обвинил Борхеса в организации покушения на себя. По словам венесуэльского лидера, за атаку исполнители должны были получить $50 млн и разрешение на переезд в США. В подготовке покушения Мадуро обвинил и власти соседней Колумбии, где укрылись многие политические оппоненты венесуэльского президента. В Боготе причастность к инциденту отвергают.

Как сообщал УНИАН, покушение на Мадуро произошло 4 августа в венесуэльской столице Каракасе во время празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались два беспилотника, начиненных взрывчаткой, один из которых взорвался над местом проведения парада. При взрыве пострадали семь кадетов боливарианской гвардии.