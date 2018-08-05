В Венесуэле заявили о совершении покушения на президента Мадуро (видео)

Прямая трансляция выступления Мадуро на военном параде в Каракасе в субботу была прервана. На последних кадрах видео видно, как бегут солдаты.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с использованием беспилотника - от взрыва пострадали 7 солдат, но Мадуро не получил травм.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на чиновников Венесуэлы и местные СМИ.

Прямая трансляция выступления Мадуро на военном параде в Каракасе в субботу была прервана. На последних кадрах видео видно, как бегут солдаты.

Когда Мадуро говорил о состоянии экономики Венесуэлы, звук неожиданно пропал. Все, кто были на сцене, посмотрели вверх.

После этого камера показала, как бегут несколько десятков солдат, и трансляция прервалась.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержащими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".

Мы решительно осуждаем нападение на президента Николаса Мадуро. Те, кто ищет насилие на нашей родине, будут побеждены", - подчеркнул губернатор Карабобо.

Журналист Роман Комачо написал в Twitter, что за данный источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой С4.