В Венесуэле заявили о совершении покушения на президента Мадуро (видео)
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с использованием беспилотника - от взрыва пострадали 7 солдат, но Мадуро не получил травм.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на чиновников Венесуэлы и местные СМИ.
Прямая трансляция выступления Мадуро на военном параде в Каракасе в субботу была прервана. На последних кадрах видео видно, как бегут солдаты.
Когда Мадуро говорил о состоянии экономики Венесуэлы, звук неожиданно пропал. Все, кто были на сцене, посмотрели вверх.
После этого камера показала, как бегут несколько десятков солдат, и трансляция прервалась.
Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержащими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".
Мы решительно осуждаем нападение на президента Николаса Мадуро. Те, кто ищет насилие на нашей родине, будут побеждены", - подчеркнул губернатор Карабобо.
Журналист Роман Комачо написал в Twitter, что за данный источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой С4.
#Ahora la cadena nacional del presidente Nicolás Maduro fue interrumpida. El audio del mandatario fue cortado y luego se observó a militares corriendo de forma desordenada. pic.twitter.com/S14NDGDeXi— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) August 4, 2018