СМИ: Россия готовится к аннексии Южной Осетии

Это следует из проекта документа, имеющегося в распоряжении Ведомостей.

Согласно проекту договора, армия и силовики непризнанного образования войдут в соответствующие структуры РФ (например, КГБ станет частью ФСБ, а органы внутренних дел, следствия, по контролю за оборотом наркотиков,судебные приставы и уголовно-исполнительной системы должны стать частью соответствующих российских ведомств).

Пункты пропуска и таможенного контроля на границе планируется упразднить, проезд людей и товаров будет свободным, органы таможни вливаются в российские, но сборы остаются в бюджете республики. Зарплата госслужащих, пенсии и пособия должны быть повышены до уровня Северо-Кавказского федерального округа.

Читайте такжеНепризнанная Южная Осетия установит "дипломатические отношения" с "ДНР" и "ЛНР"22 декабря помощник президента России Владислав Сурков заявил в Цхинвали, что договор должен быть подписан в конце января будущего года.

При этом издание отмечает, что в отличие от уже подписанного аналогичного договора с Абхазией, ничего похожего на какую-то оппозицию новому договору в переговорах с югоосетинской стороной не присутствовало, говорит источник, участвовавший в подготовке документа.

«Даже в целях внутриполитической борьбы никто бы не решился громогласно критиковать договор, который позволит существенно повысить благосостояние граждан», — добавил источник. Это вызвано тем, что способность республики к самостоятельному развитию ниже, чем в Абхазии, а инвестклимат просто отсутствует. «Там объективно отсутствуют любые центробежные настроения по отношению к России», — резюмировал он.

Также глава администрации "президента" Южной Осетии Борис Чочиев сказал, что такой вариант документа существует, но он может быть заметно отредактирован 27 декабря, когда предложения созданной в республике рабочей группы обсудит политсовет при "президенте".

Как подготовку к аннексии воспринял договор и известный российский журналист Алексей Венедиктов. "Как я понимаю, решение о вступлении Южной Осетии в состав РФ принято", - написал он сегодня в Твиттере.