Foreign Policy: Украина несчастна много лет по вине Манафорта и его клиентов

В стране, где даже антикоррупционные прокуроры злоупотребляют полномочиями, власть остается в руках коррумпированных людей.

В Украине, где коррупция очень распространена, мало кто ждет, что судебная система действительно обеспечит справедливость.

Поэтому новости о том, что экс-советника бывшего президента-беглеца Виктора Януковича осудили в США по двум обвинениям, связанным с его работой в Украине, стали редким поводом для празднования в Киеве.

Об этом пишет издание Foreign Policy. Судебные документы в США раскрывают криминальную деятельность Пола Манафорта и подтверждают, что он получил более 60 миллионов долларов за лоббизм в пользу Януковича и его политической партии в течение 2006-2016 годов. Американский политтехнолог отмыл эти деньги через целую сеть фальшивых компаний и банковских счетов как в США, так и за их пределами. Также в договоре со следствием о признании вины Манафорта указаны детали о том, как американец организовал распространение негативных историй о экс-премьер-министре Украины Юлии Тимошенко, которую Янукович бросил за решетку.

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«Моя цель – подложить немного грязи Тимошенко», - писал он в записке своим лоббистам.

В другом документе Манафорт писал: «У меня есть человек, который продвигает эту информацию в NY Post. Бада-бим-бада-бум!». Хотя судебные документы разоблачают детали того, как именно американец вел свои дела, его история была хорошо известна по обе стороны Атлантического океана еще за долго до объявления приговоров. Прежде чем возглавить избирательный штаб Дональда Трампа, Манафорт сделал себе имя в качестве «политического режиссера», который подпитывал эндемическую коррупцию в Украине. Впрочем, после радости от его наказания в Америке в Украине останется неприятный осадок.

«Через четыре года после революции на Майдане страна не очень продвинулась к решению своих проблем с взяточничеством. Даже новых антикоррупционных прокуроров ловили на том, что они злоупотребляли своим служебным положением в частных интересах», - пишет издание.

Манафорт и его компания DMP International более десяти лет работали в Украине над политическими кампаниями для ряда олигархов и сомнительных политиков. После Оранжевой революции 2004 года, когда участники протестов не позволили Януковичу сфальсифицировать свою победу, Манафорт реабилитировал имидж пророссийского политика и его партии. Благодаря ему Янукович стал президентом в 2010 году. И даже когда его режим был свергнут в 2014 году, много его сторонников и политических партнеров все равно остались при власти в Киеве.

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Украина много лет живет несчастливо не в последнюю очередь по вине Манафорта и его клиентов. Его политический театр, в котором яркий фасад скрывает старомодные преступления, до сих пор работает. Несмотря на все это, осуждение Манафорта в США стало причиной для определенного оптимизма в Киеве, где антикоррупционные обещания после Майдана воплощаются медленно.

«Мы были приятно удивлены тем, насколько быстрым может быть правосудие. Мы считаем дела против Манафорта образцовыми для украинских правоохранительных и судебных органов», - сказала изданию директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.

«Мы годами ждали правосудия над Януковичем. Но этого так и не произошло. Теперь мы видим, как справедливость осуществляется быстро и беспристрастно над очень влиятельным человеком», - добавила она.

Осуждение Манафорта в США подняло дух украинских антикоррупционных активистов, но также немного заставило нервничать тех, в чьих руках сосредоточена власть.

21 августа, в тот же день, когда Манафорта признали виновным по 8 обвинениям, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил об открытии расследований против нескольких бывших чиновников из администрации Януковича, которые вели дела с Манафортом. В контакты американца входило много влиятельных олигархов и политиков в Украине включительно с Сергеем Левочкиным, Ринатом Ахметовым, Сергеем Тигипко, Борисом Колесниковым, Виктором Пинчуком и Андреем Клюевым. Согласно судебным документам, все они заплатили Манафорту 65,9 миллионов долларов за его работу. Генпрокуратура также ведет три дела, связанных с американцем, в то время как САП расследует дела, связанные с так называемой «черной бухгалтерией Партии регионов», в которой тоже фигурирует имя политтехнолога.

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Впрочем, к сожалению, состояние системы юстиции в Украине говорит о том, что без внешней помощи все эти дела никогда не дойдут до зала суда. Чтобы перечеркнуть десятилетия коррупции, понадобятся еще десятилетия работы. Несмотря на некоторые положительные изменения в Украине, ее систему судов до сих пор трудно назвать независимой. А широкое влияние олигархов будет трудно демонтировать.

Согласно опросам, лишь 8% украинцев одобряют деятельность судов и прокуроров. На сегодня Вооруженные силы Украины остаются единственным государственным органом с высоким уровнем одобрения – 62%. Однако, внутренние распри среди новосозданных антикоррупционных ведомств блокируют прогресс расследований, которые они должны проводить.