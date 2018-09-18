New York Times: Манафорт отмыл миллионы от Януковича через офшоры простого парикмахера

В Украине часто воруют или покупают идентичность людей, чтобы записать на них фальшивые компании для отмывания денег.

На первый взгляд то, что произошло с Евгением Касеевым, не назовешь невезением. Как он сам рассказывает, без его ведома неизвестные люди создать целую кучу компаний на его имя и разместили миллионы долларов на счетах этих компаний.

«Иногда это кажется смешным. Я – тайный миллионер», - сказал 34-летний парикмахер журналистам New York Times.

Было смешно, пока власти не начали искать скрытые от государства и уплаты налогов 30 миллионов долларов. Имя одного человека, который вел очень часто дела с компанией, оформленной на украденное имя Касеева, самому украинскому парикмахеру ничего не говорит. Однако, оно бросилось в глаза следователям в США, ведь этот человек – Пол Манафорт.

Читайте такжеWall Street Journal: Манафорт рассказал детали своей грязной работы на Януковича

Американский политтехнолог, который 10 лет работал на экс-президента Украины Виктора Януковича прежде чем стать главой избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году, заключал сделки на сотни тысяч долларов с фальшивой компанией парикмахера. Эта компания называлась Neocom Systems Limited.

Издание пишет, что этот эпизод – один из примеров сложных финансовых схем, которые привлекли внимание специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера. В конце концов, Манафорт признал свою вину в Федеральном окружном суде Вашингтона в пятницу.

Ища доказательства того, что Манафорт уклонялся от уплаты налогов, следователи из команды Мюллера обнаружили целую сеть офшорных компаний, директорами которых были люди вроде Касеева, которые даже не подозревали, что их имена были использованы в преступлении. В августе Манафорта приговорили за 8 обвинениями в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов с тех миллионов долларов, которые он получил от пророссийских политических сил в Украине. Он смог избежать второго федерального суда, признав свою вину в обмане США с помощью офшорных компаний и заговоре с целью создать препятствия для правосудия.

Читайте такжеWall Street Journal: Президентство Трампа зависит от того, что Манафорт и Коэн знают о России

Нет ничего нового в том, что Манафорт использовал фальшивые компании, чтобы спрятать и отмыть деньги. Так же ничего удивительного в том, что он создал целую схему с привлечением подставных директоров. Такие практики распространены на постсоветском пространстве. Но роль и тяжелое положение людей, чьи имена были использованы для этого, остаются до этого времени незамеченными.

«Эта проблема часто возникает», - говорит глава Центра противодействия коррупции в Украине Дарья Каленюк, объясняя, что подставные директора первыми попадают в поле зрения прокуроров, как только начинается реальное расследование.

Иногда эти «директора» - это юристы или жертвы похищения идентичности. Но часто это или алкоголики, или очень больные люди, которые просто продают свой паспорт за 20 долларов». Один из рисков в том, что фальшивые директора могут попытаться получить миллионы, записанные на их имена. Но Каленюк говорит, что не припомнит ни одного такого случая.

«Нужно иметь определенные знания и образование, чтобы знать, как это сделать», - сказала она.

«Обычно такие люди не знают, как это делается. И даже если бы они знали, отобрать компанию у влиятельного коррумпированного бизнесмена – тот еще риск», - сказала Каленюк.

Читайте такжеHandelsblatt: Кипр начинает бороться с грязными деньгами из Украины и России

Компании, созданные на имя Касеева, имеют очень размытые названия: April Limited и Neocom Systems Limited. К примеру, в 2009 году Манафорт подписал чек на 750 тысяч долларов на имя Касеева как директора Neocom Systems. Сам парикмахер узнал об этом чеке из новостей в 2017 году, когда о нем написал украинский депутат Сергей Лещенко. В то время пресс-секретарь Манафорта Джейсон Мэлони предположил, что документ может быть поддельным.

Neocom Systems не упоминалась во время первого суда над американским политтехнологом так же, как и в его признании вины за вторым пакетом обвинений. Но его бывший партнер Рик Гейтс признался, что украинские олигархи платили миллионы долларов Манафорту через ряд офшорных компаний с размытыми названиями вроде Novirex, Firemax и Telmar.

Сам Касеев говорит, что узнал о своей пассивной роли в создании минимум трех фальшивых компаний 10 лет назад, когда налоговая милиция начала расспрашивать у него о налоговых обязательствах за деятельность компании Regional Insurance Union, о которой он никогда не слышал. Это произошло в 2007 году. Его паспорт был украден во время ограбления годом ранее. Спокойный молодой украинец, который только-только начал свое парикмахерское дело и, очевидно, не имел такого богатства, быстро смог убедить правоохранителей, что произошла кража его личности. Однако, компании на его имя до сих пор используются в заключении сделок. И одна из них под названием April Limited до сих пор числится как активный бизнес.

Читайте такжеWall Street Journal: Манафорт хотел «замять» дела против него за лоббизм для Украины

Некоторые бездомные мужчины стали звездами в СМИ, поскольку их имена очень часто фигурировали в коррупционных делах на постсоветском пространстве. Один из таких мужчин – латвийский бездомный Эрик Ванагельс. Как оказалось, он - «владелец» сотен компаний в Великобритании, на Кипре, в Ирландии, Новой Зеландии, Панаме и других странах. Его компании финансировали частный зоопарк в имении экс-президента Украины Виктора Януковича, который был главным клиентом Манафорта.

Финансы самого американца также пересекаются с компаниями Ванагельса и другого латыша по имени Стан Горин. Его личность тоже похитили. Среди наиболее масштабных трансакций компании Горина была сделка о продаже «Украинской кабельной телесети» партнеру Pericles, которую вместе создали Манафорт и российский олигарх Олег Дерипаска. Об этом говорится в иске на Каймановых островах и в корпоративных записях на Кипре. Milltown Corporate Services – так называлась компания, зарегистрирована на имя Горина – какое-то время контролировала телевизионные активы.

Другой яркий пример произошел в Украине в прошлом году. Тогда полиция угостила пиццей и допросила бездомного Аркадия Кашкина. Как оказалось, он был номинально директором ряда компаний, которые купили украинские государственные бонды на 1,5 миллиона долларов. Украинские прокуроры установили, что на самом деле компанией, зарегистрированной на имя Кашкина, руководил олигарх Сергей Курченко, который сбежал в Россию. Суд оштрафовал бездомного, потому что он добровольно разрешил использовать свое имя.