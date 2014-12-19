Турчинов хочет очистить информационное пространство от провокаторов

Об этом он сообщил в интервью информационному агентству «Лигабизнесинформ», передает пресс-служба Народного фронта.

«Надо довести до конца процессы, которые были анонсированы: очистить информационное поле от информационных провокаторов», - подчеркнул он.

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Александр Турчинов отметил, что речь идет не только о пропагандистских каналах России, но и украинских СМИ, которые находятся под контролем России и работают против своей страны.

«В стране, которая ведет войну, все должно быть направлено на усиление страны, а не на ослабление. Поэтому любой провокатор, экономический или информационный, должен быть локализован», - подчеркнул Секретарь СНБО.