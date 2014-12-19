Турчинов хочет очистить информационное пространство от провокаторов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, один из лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов выступает за усиление информационной безопасности государства.
Об этом он сообщил в интервью информационному агентству «Лигабизнесинформ», передает пресс-служба Народного фронта.
«Надо довести до конца процессы, которые были анонсированы: очистить информационное поле от информационных провокаторов», - подчеркнул он.
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Александр Турчинов отметил, что речь идет не только о пропагандистских каналах России, но и украинских СМИ, которые находятся под контролем России и работают против своей страны.
«В стране, которая ведет войну, все должно быть направлено на усиление страны, а не на ослабление. Поэтому любой провокатор, экономический или информационный, должен быть локализован», - подчеркнул Секретарь СНБО.