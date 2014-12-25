В шведском городе Эскильстуна подожгли мечеть (фото)

В шведском городе Эскильстуна подожгли мечеть, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. В момент поджога в здании находились от 15 до 20 человек. В результате инцидента пострадали пятеро, передает Lenta.ru.

«Свидетель видел, как кто-то бросил предмет в окно мечети, после чего начался сильный пожар», — рассказал сотрудник полиции.

Пострадавших отвезли в больницу. Подозреваемого в поджоге пока не нашли.

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Как отмечает агентство, инцидент произошел на фоне активных выступлений правой партии «Шведские демократы» против мигрантов. Представители политической организации требуют сократить квоты на предоставление убежища в стране на 90 процентов.