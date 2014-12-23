Северокорейские сайты не открывались почти полсуток: КНДР на всю ночь отрезали от интернета

Северная Корея целую ночь просидела отрезанной от интернета. Причины до сих пор не обнародованы, версий много. Пхеньян, вернув себе связь с миром, комментировать свои неурядицы отказывается, говорится в сюжете ТСН.

Ни один северокорейский сайт не открывался почти полсуток. Это перекрыло доступ к интернету 1,5 тысячам жителей Северной Кореи, которые имеют официальное право пользоваться сетью: партийным деятелям, пропагандистам и дипломатам.

Соседи из Южной Кореи уверены, что это американский удар, не без участия Китая. КНР слухи о своем участии в отключении утром официально опровергла.

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Хакерскую войну развязал Пхеньян, напав на Голливуд. Компания Sony Pictures должна была выпускать в прокат комедию "Интервью" о заговоре с целью убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. Проклятия и угрозы тоталитарного режима не подействовали. Тогда на Sony напали хакеры: взломав серверы компании, злоумышленники обнародовали внутреннюю переписку, что привело к ряду скандалов.

Кино из-за террористической угрозы сняли с проката менее чем за месяц до премьеры.

Президент США Барак Обама открыто обвинил в нападении КНДР. "Они нанесли много вреда. Мы не оставим это без ответа", - заявил он.

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Корейцы вины не признали и даже предложили американцам совместное расследование, но поздно - теперь Вашингтон требует от Пхеньяна финансовой компенсации.

Исторические события одно за другим: первое в истории отключение КНДР от интернета совпало с первым в истории обсуждением в Совете Безопасности ООН нарушений прав человека в КНДР. Постоянная представительница США назвала положение в Северной Корее настоящим кошмаром, игнорировать который мировое сообщество не имеет права. Россия высказалась решительно против самого обсуждения, а Пхеньян бойкотировал заседание и пообещал отреагировать.