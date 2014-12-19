ФБР обвинило Северную Корею в кибератаке против кинокомпании Sony Pictures

Власти США обвиняют правительство КНДР во вторжении в частное интернет-пространство, в результате чего произошло нарушение электронной почты компании и были уничтожены компьютерные данные. ФБР подчеркнуло, что атака выявила немалые возможности одного из главных противников США, передает Радио Свобода.

Американские официальные лица считают, что за взломом стояла Северная Корея. Газета «Вашингтон пост» пишет, что это первый случай, когда США обвиняют в кибератаке иностранное государство.

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В заявлении говорится, что этот вывод основан на «техническом анализе» программы, используемой при атаке, которая вывела на другие вредоносные программы, ранее опознанные ФБР как северокорейские.

Целью Северной Кореи было причинить значительный ущерб американскому бизнесу и подавить право американских граждан на самовыражение, говорится в заявлении ФБР. Речь идет о попытке воспрепятствовать выходу на экраны американского фильма «Интервью». Комедия о заговоре с целью убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвала негодование в КНДР и угрозы сорвать премьеру кинокартины в странах Запада. После кибератак премьера кинокартины была отменена