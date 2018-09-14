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Парламент Словении утвердил правительство меньшинства

01:01, 14 сентября 2018
Мир
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Новое правительство Словении / REUTERS

Во время голосования 45 словенских парламентариев поддержали сформированное Шарецем правительство, против высказались 34 депутата в 90-местном законодательном органе страны, пишет Deutsche Welle.

Марьян Шарец был утвержден премьером и получил мандат на формирование правительства 17 августа. Он предложил кандидатов на 16 министерских должностей, и после одобрения парламентом новый кабинет принес присягу, информирует агентство dpa.

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Перед голосованием Шарец пообещал улучшить систему здравоохранения и сохранить благоприятные условия для ведения бизнеса в стране.

На парламентских выборах в Словении, которые состоялись 3 июня, партия 40-летнего бывшего юмориста Шареца САВ "Список Марьяна Шареца" - получила второе место из около 12,7 процента голосов избирателей. Он сформировал правительство вместе с представителями еще четырех левоцентристских партий. Вместе они имеют 43 мандата в 90-местном парламенте.

Победителем парламентских выборов в Словении стала оппозиционная права Словенская демократическая партия (SDS). Возглавляемая экс-премьером Янезом Яншой партия, которая во время предвыборной кампании отличилась своей антимигрантской риторикой, набрала около 25 процентов голосов. Однако SDS не удалось сформировать большинство в парламенте.

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Теги: #Словения