На выборах в Словении побеждает антимигрантская партия - экзитполы

По мнению аналитиков, правоконсерваторам, по всей видимости, будет трудно найти партнеров для формирования правящей коалиции.

Правоконсервативная Словенская демократическая партия (СДП) побеждает на досрочных парламентских выборах в Словении, прошедших в воскресенье, 3 июня.

Согласно данным экзитполов, она набирает 24,4 процента голосов, что может принести ей 25 из 90 мест в парламенте, передает dw.com.

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Возглавляет партию Янез Янша, который с 2004 по 2008 и с 2012 по 2013 годы был премьер-министром страны, а также отсидел в тюрьме по обвинению в коррупции. Агентство dpa отмечает, что идеологическим образцом для Янши является премьер соседней Венгрии Виктор Орбан, а программа партии полна антимигрантской и ксенофобской риторики. Сам Орбан уже назвал Янша "гарантом выживания словенского народа".

Второе место и 12,6 процента заняла левоцентристская партия "Список Марьяна Шареца". Партия современного центра нынешнего премьер-министра Миро Церара оказалась на третьем месте с 9,8 процента голосов.

По мнению аналитиков, СДП, по всей видимости, будет трудно найти партнеров для формирования правящей коалиции, поскольку ее председатель Янша практически изолирован в политических кругах Словении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Словении проходят досрочные парламентские выборы на фоне политического кризиса и отставки в марте премьера Миро Церара.