Бал русских дебютанток в Лондоне отменили из-за проблем с визами у VIP-гостей

Именно такую причину назвали организаторы бала, которые отменили не только бал этого года, но и следующего.

В Великобритании отменили бал русских дебютанток из-за того, что у VIP-гостей возникли проблемы с получением британских виз.

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Как пишет Times, российские дебютантки поплатились за испортившиеся отношения между Лондоном и Москвой, передает Би-би-си. Причиной отмены великосветского мероприятия, пять лет проходившего в великолепном бальном зале Grosvenor House в Мейфэре, стали проблемы с получением виз состоятельными гостями. Именно такую причину назвали организаторы бала, которые отменили не только вечер этого года, но и следующего.

Элизабет Смагин-Меллони, проживающая в Вене устроительница балов в Риме, Риге, Баден-Бадене, Биаррице и Монтре, объяснила Times, что русские сталкиваются с большими проблемами в получении виз и часто им отказывают. Эти люди получают шенгенские визы без каких-либо проблем, они обычные представители российского среднего класса и ездят на балы в Риге и Вене. Но с прошлого года ситуация сильно ухудшилась.

О трудностях с получением британских виз Смагин-Меллони рассказали сами российские гости - бизнесмены. Многие из них были вынуждены возвращать уже купленные на бал билеты и просить вернуть им деньги.

За 290-590 фунтов за билет состоятельные гости могли любоваться тем, как юные российские дебютантки кружились в вальсе в одном из самых больших бальных залов в Европе.