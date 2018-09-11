В Европарламенте хотят ввести санкции против Венгрии

Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать по крайней мере две трети депутатов Европарламента.

Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии за многочисленные нарушения правил союза со стороны венгерского правительства.

Об этом заявила докладчик Европарламента Джудит Сарджентини во время дебатов относительно венгерского вопроса, сообщает "Европейская правда".

"Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые медиа, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций оказывать необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам", - сказала Сарджентини.

Она также заявила, что члены правительства Виктора Орбана, который присутствовал на дебатах в Европарламенте, и их родственники обогащаются за счет европейских фондов.

"Отчет, который представлен сегодня, определяет четкий риск серьезных нарушений ценностей нашего союза. К сожалению, ничего не изменилось с того времени, как этот отчет был проголосован в июне", - добавила докладчица.

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"Комитет гражданских свобод, правосудия и внутренних дел после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 – неизбежна... Пришло время сделать выбор – или позволить одному из правительств нарушать правила союза без последствий или же дать понять, что эти правила больше чем просто написанный на бумаге текст", - сказала Сарджентини.

Сегодня в Европарламенте состоятся лишь дебаты по венгерскому вопросу, за решение будут голосовать в среду, 12 сентября. Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать по крайней мере две трети депутатов Европарламента.

Если доклад комитета получит достаточную поддержку, тогда Совету ЕС придется начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрией ценностей ЕС.

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, включая лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.