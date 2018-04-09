ОБСЕ рассказала о "запугивании" и "ксенофобской риторике" в Венгрии во время предвыборной кампании
На состоявшихся 8 апреля парламентских выборах в Венгрии фундаментальные права в целом были соблюдены, однако не хватало справедливой конкуренции для оппозиционных партий.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
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В Организации отметили чрезмерные расходы правительства на рекламу, из-за чего правящая коалиция получила информационное преимущество и была подорвана способность конкурентов соревноваться на равных основаниях.
В отчете также сказано, что политическим дебатам также препятствовали "запугивание и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании".
Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Венгрии победу одержала правящая партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Политическая сила получила 134 места в парламенте из 199.
На втором месте - ультраправая партия Йоббик (26 мест). Третье место занимает "Социалистическая партия Венгрии" (20 мест).
Партия "Демократическая коалиция" и "Политика может быть другой" выиграли восемь и девять мест соответственно.