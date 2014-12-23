Кинокомпания Sony Pictures таки разрешила показ скандальной комедии о лидере КНДР
Компания Sony Pictures Entertainment позволила выпустить на экраны комедию "Интервью" 25 декабря.
Об этом представители компании сообщили во вторник, 23 декабря, передает Радио Свобода.
Это произошло менее чем через неделю после запланированного снятия фильма с проката после кибератаки на сайты компании, в чем США обвинили Северную Корею.
Министерство иностранных дел Северной Кореи предложило США провести совместное расследование дела о кибератаке на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment. Согласно заявлению ведомства, КНДР знает как доказать, что она не причастна к этому инциденту.
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Перед этим Федеральное бюро расследований США обвинило Северную Корею во вторжении в частное интернет-пространство, в результате чего произошло нарушение электронной почты компании Sony Pictures Entertainment и были уничтожены компьютерные данные.
В ФБР заявили, что Северная Корея хотела подавить право американских граждан на самовыражение. Речь идет о попытке воспрепятствовать выходу на экраны американского фильма «Интервью».
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Комедия о заговоре с целью убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвала возмущение в КНДР и угрозы сорвать премьеру кинокартины в странах Запада. После кибератак премьера фильма была отменена.
Президент США Барак Обама заявил по поводу этого инцидента, что его страна должным образом отреагирует на то, что произошло.