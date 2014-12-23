Кинокомпания Sony Pictures таки разрешила показ скандальной комедии о лидере КНДР

Об этом представители компании сообщили во вторник, 23 декабря, передает Радио Свобода.

Это произошло менее чем через неделю после запланированного снятия фильма с проката после кибератаки на сайты компании, в чем США обвинили Северную Корею.

Министерство иностранных дел Северной Кореи предложило США провести совместное расследование дела о кибератаке на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment. Согласно заявлению ведомства, КНДР знает как доказать, что она не причастна к этому инциденту.

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Перед этим Федеральное бюро расследований США обвинило Северную Корею во вторжении в частное интернет-пространство, в результате чего произошло нарушение электронной почты компании Sony Pictures Entertainment и были уничтожены компьютерные данные.

В ФБР заявили, что Северная Корея хотела подавить право американских граждан на самовыражение. Речь идет о попытке воспрепятствовать выходу на экраны американского фильма «Интервью».

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Комедия о заговоре с целью убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвала возмущение в КНДР и угрозы сорвать премьеру кинокартины в странах Запада. После кибератак премьера фильма была отменена.

Президент США Барак Обама заявил по поводу этого инцидента, что его страна должным образом отреагирует на то, что произошло.