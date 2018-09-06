Верховный суд Индии отменил наказание за однополые связи

Уголовное преследование за сексуальные отношения - нерационально, неконституционно и является произволом, сказал судья.

Верховный суд Индии отменил положения статьи уголовного кодекса страны, по которой за гомосексуальные связи предусматривалось наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 10 лет.

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Это решение многие назвали историческим. Сторонники ЛГБТ-движения ликовали у стен суда после оглашения решения, передает Би-би-си. "Уголовное преследование за сексуальные отношения - нерационально, неконституционно и является произволом", - сказал судья Дипак Мисра, зачитывая решение суда.

Геи и трансгендеры Индии много лет боролись за отмену статьи, на основании которой полиция по сей день преследовала сексменьшинства.

Как отметили судьи, статья продолжит регулировать вопросы, касающиеся недобровольных связей, отношений с несовершеннолетними и зоофилии.

Уголовная ответственность за однополые отношения была отменена Верховным судом Дели в 2009 году, но в 2013 закон был восстановлен, после того как влиятельные политические, общественные и религиозные организации подали петиции в его защиту.

Статья 377, которая предусматривала наказание до 10 лет лишения свободы, вступила в силу в 1861 году, когда Индия находилась под колониальным правлением Великобритании.

Это один из самых старых в мире законов о наказаниях за однополые связи, и Индия не спешила его менять. В крупных городах общественность давно выступала за его отмену, но власти опирались на мнение консервативного меньшинства и настроения сельских жителей.

Решение Верховного суда страны ставит точку в распрях на эту тему, обжаловать его невозможно, и ЛГБТ-сообщество Индии празднует победу.

Закон об уголовном наказании геев действовал на территории Британской империи на протяжении 157 лет и предусматривал наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

В нем однополые связи описаны как "нарушающие законы природы телесные отношения с мужчиной, женщиной или животным". В частности, нарушением закона считался анальный и оральный секс.