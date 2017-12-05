Дело кондитера, отказавшегося печь торт для гей-свадьбы, дошло до Верховного суда США

Ущемляют ли американские законы, запрещающие дискриминацию на почве сексуальной ориентации, свободу вероисповедания и свободу слова? Этот вопрос лег в основу дела Masterpiece Cakeshop против Комиссии по гражданским правам Колорадо, которое стало одним из самых резонансных дел, рассматриваемых в Верховном суде в этом году, передает Голос Америки.

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В центре дела – кондитер из Колорадо Джек Филлипс, владелец кондитерской Masterpiece Cakeshop, который в 2012 году отказался изготовить торт для однополой свадьбы.

Филлипс, исповедующий христианскую веру и называющий себя «художником по тортам», сказал паре, что готов выполнить любой другой их заказ, однако не может сделать для них свадебный торт, поскольку это равносильно участию в религиозной церемонии, которая для него неприемлема.

Пара подала жалобу в Комиссию по гражданским правам Колорадо и позже подала иск на Филлипса. Комиссия и суды штата сочли, что кондитер нарушил антидискриминационные законы штата. Колорадо – один из 22 штатов, где запрещена дискриминация на почве сексуальной ориентации.

Филлипс обжаловал решение в Верховном суде, настаивая, что антидискриминационное законодательство штата ущемляет его свободу вероисповедания и свободу слова, гарантированные Первой поправкой к Конституции.

Сторонники кондитера, в том числе администрация президента Трампа, настаивают, что Первая поправка запрещает властям принуждать людей к участию в неприемлемых для них церемониях.

Организации по защите гражданских прав считают, что личные и религиозные убеждения нельзя использовать для нарушения гарантированного Конституцией принципа равной защиты.