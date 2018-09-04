Politico: Африканская чума охватывает Европу и пугает правительства Запада

Германия и другие страны идут на крайние меры, чтобы защититься от болезни.

На фоне того, как распространяется африканская чума, европейские страны - особенно Германия – боятся большого ущерба для своих ферм.

Смертельная болезнь, которая вызывает внутреннее кровотечение и кровоизлияние внутренних органов у свиней, быстро движется через Восточную Европу благодаря диким кабанам, которые могут путешествовать на большие расстояния и заразить домашних свиней на фермах. Поэтому страны-производители свинины, лидером среди которых стала Германия, усиливают меры по защите своих животных. Некоторые из них даже собираются построить заборы на границах, чтобы не позволить зараженным кабанам переносить болезни, пишет Politico.

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По итогам лета Румыния зафиксировала около 800 вспышек свиной чумы. На прошлой неделе произошла одна из них. Местным властям пришлось уничтожить 140 тысяч животных. Эпидемия напугала румынское правительство, а министр аграрной политики Петре Дая инициировал переговоры с премьер-министром Виорикой Денчиле на тему плана для сдерживания ухудшения ситуации.

Лидер правящей в Румынии Социал-Демократической партии Ливиу Драгня раскритиковал правительство из-за слабых мер для остановки распространения африканской чумы. В свою очередь, бывший премьер-министр Дачиан Чолош вообще обвинил нынешнее правительство страны в распространении болезни из-за своей бездеятельности.

Тем временем, в Болгарии в пятницу зафиксировали первую вспышку заражения африканской свиной чумы на ферме недалеко от румынской границы. Случаи заражения были подтверждены в 9 странах Евросоюза. Больше всего пострадали Эстония, Польша, Литва, Латвия и Румыния. Также африканской чумы зафиксировали в Украине, Молдове и России. Китай, который остается крупнейшим производителем свинины в мире, тоже недавно пережил распространение болезни.

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Германия, в которой разведение свиней очень распространено, начинает проникаться тем, как восточноевропейские страны борются с распространением болезни. Подтверждение только одного случая вспышки африканской чумы на немецкой территории может поставить под угрозу 250 тысяч тонн свинины, которые ежегодно экспортируются в страны за пределами ЕС. Немецкое министерство аграрной промышленности со всех сил пытается сдержать болезнь, сотрудничая с правительствами Чехии и Польши. Берлин отправляет в другие страны экспертов для помощи в обуздании вируса, а также проводит консультации для других правительств относительно того, как можно остановить распространение болезни. На уровне Евросоюза Брюссель выделил 1,2 миллиона евро странам-участницам на борьбу с ней.

«Мы боимся, что она придет в западную часть Европы. Риск начала вспышки среди диких кабанов достаточно высокий», - сказал президент Европейской ассоциации управления здравоохранением свиней Рик Йенссен.