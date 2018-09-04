Япония зафиксировала у своих границ большую группировку кораблей РФ

В группировку входят эсминец, фрегат, корабли обеспечения и другие суда.

Министерство обороны Японии сообщило, что по заливу Лаперуза, который разделяет острова Сахалин и Хоккайдо, прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В японском минобороны посчитали, что это крупнейшая группировка военных кораблей со времен холодной войны, которая выполнила такой маневр.

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В агентстве отметили, что корабли не совершили никаких враждебных действий, а также не нарушили японские территориальные воды.

В группировку входят эсминец, фрегат, корабли обеспечения и другие суда. Они прошли по проливу в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.