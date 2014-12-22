В России из-за падения рубля спрос на бытовую технику и одежду вырос в несколько раз

За неделю с 15 по 21 декабря российские потребители потратили на покупку одежды и техники в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка ВТБ 24, которое имеется в распоряжении Lenta.ru.

В магазинах электроники рост оборота составлял от 215 до 309 процентов в разные дни. В среднем он увеличился в 2,5 раза, сказано в исследовании. Магазины одежды нарастили оборот в 3,5 раза. В разные дни его рост достигал от 256 до 436 процентов. Данные получены на основе анализа транзакций в торговых сетях, которые обслуживает ВТБ 24.

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Ажиотажный спрос на бытовую технику и ряд других импортных товаров возник в результате девальвации рубля. На фоне сообщений о грядущем повышении цен население покупает технику, мебель, одежду, автомобили. 22 декабря компания Apple повысила цены на продукцию во второй раз за год. Так, стоимость iPhone 6 в базовой комплектации выросла до 54 тысяч рублей. О повышении цен также сообщили в IKEA и «Макдоналдс». Из-за курсовых колебаний продажи автомобилей приостановили Audi, GM и Jaguar Land Rover. Концерны утверждают, что возобновят продажи, как только ситуация стабилизируется.

16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. В тот же день в ходе торгов на Московской бирже евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80.

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10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля.

Фотогалерея "Магазины после обвала рубля"