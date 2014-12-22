КНДР пригрозила напасть на США, обозвав "выгребной ямой терроризма"
10:24, 22 декабря 2014Мир
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Северная Корея заявила о готовности напасть на Белый дом. Об этом пишет The Guardian.
REUTERS
Национальный комитет по обороне КНДР (National Defense Commission), возглавляемый северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил, что «1,2-миллионная армия страны готова использовать все виды вооружений против Белого дома, Пентагона и Соединенных Штатов в целом», сообщает Lenta.ru.
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Пхеньян назвал США «выгребной ямой терроризма» и осудил американского президента Барака Обаму за слова о кибератаке северокорейцев на компанию Sony Pictures.
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