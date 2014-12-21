ВОЗ: Больных лихорадкой Ебола уже более чем 19 тысяч

Количество погибших от вируса Эбола составляет почти 7400 человек, сообщает ВОЗ.

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Всего ВОЗ информирует о 19031 случаев заболевания на вирус Эбола.

Ранее стало известно, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением Эболы.