Лукашенко о торговле с Россией: Абсолютная политика, притом глупая и безмозглая (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает политику России в отношении поставок в РФ белорусского продовольствия "глупой и безмозглой", передает БЕЛТА.

"Но разве можно бороться сегодня с ростом цен и запрещать поставки этой же продукции на собственный рынок? Чем больше продукции, тем ниже цены. Зачем запрещать? - отметил Александр Лукашенко. - Абсолютная политика, притом глупая и безмозглая".

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Лукашенко напомнил, что на белорусские предприятия были приглашены представители российских ветеринарных и санитарных служб.

"Нас упрекают в чем? Где-то с какого-то предприятия взяли пробу, исследовали ее - негодная. Во-первых, исследовать можно товар при производстве и погрузке. Пожалуйста, приходите, вот производство - исследуйте, предъявляйте претензии. Этого не было. Погрузка, возьмите любую партию, если она идет на Россию, исследуйте, предъявите претензии. Где исследовали, как исследовали - не понятно. Поэтому мы предъявили претензии: так быть не должно", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в связи с этим он должен задать прямой вопрос Президенту России Владимиру Путину: чего руководство России хочет от Беларуси, почему такие шаги предпринимаются, что стоит за этими шагами?