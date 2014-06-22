Ющенко считает политику России фашистской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы после подписания тремя экс-президентами Украины письмо президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить агрессию против Украины.

“Мы исходим из того, что конфликт, который есть на востоке Украины, это не конфликт между украинцами, это необъявленная война России по отношению к Украине, и поэтому тот режим, я скажу фашистский режим, который ведет сегодня такую войну против украинского народа, должен быть осужден”, - сказал Ющенко.

Он подчеркнул, что солидарная позиция трех бывших президентов Украины вместе с действующим президентом Петром Порошенко, как и всех украинцев, - это лучший ответ на то, как стабилизировать ситуацию на востоке Украины.