Госдума разрешила россиянам становиться официальными банкротами

Гражданин России может подать на банкротство, если его долг превышает 500 тысяч рублей, и он просрочен на срок три месяца и более, сообщает slon.ru.

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Относительно физлица-банкрота могут применяться процедуры рассрочки его обязательств, распродажи имущества и мирового соглашения с кредиторами. Срок выплаты долга может быть продлен не более чем на три года при условии, что гражданин имеет источник дохода.