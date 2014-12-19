Госдума разрешила россиянам становиться официальными банкротами
18:51, 19 декабря 2014Мир
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Государственная дума разрешила признавать физических лиц банкротами. Поправки в закон «О неосостоятельности» были приняты в третьем чтении.
Россияне смогут официально становиться банкротами / elise.com.ua
Гражданин России может подать на банкротство, если его долг превышает 500 тысяч рублей, и он просрочен на срок три месяца и более, сообщает slon.ru.
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Относительно физлица-банкрота могут применяться процедуры рассрочки его обязательств, распродажи имущества и мирового соглашения с кредиторами. Срок выплаты долга может быть продлен не более чем на три года при условии, что гражданин имеет источник дохода.
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