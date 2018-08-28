Wall Street Journal: Манафорт хотел «замять» дела против него за лоббизм для Украины

Однако, переговоры о разрешении ситуации до суда прекратились из-за Мюллера.

Защита Пола Манафорта вел переговоры с прокурорами, пытаясь договориться по поводу ряда обвинений против него, связанных с его незаконной лоббистской работой в интересах правительства Украины.

Однако, стороны так и не смогли договориться и теперь готовятся к началу судебного рассмотрения в следующем месяце, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Переговоры о договоренности начались на фоне того, как суд присяжных в Вирджинии на протяжении четырех дней советовался относительно решения в ряде обвинений в банковском и налоговом мошенничестве, которые были выдвинуты против Манафорта. Присяжные в итоге признали его виновным в 8 обвинениях и отвергли еще 10.

Переговоры же по второму блоку обвинений были заблокированы из-за причин, на которые указал специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер. Впрочем, изданию пока не удалось выяснить, что это были за причины. Представители Мюллера и Манафорта отказались комментировать ситуацию.

Издание напоминает, что судебное рассмотрение второго блока обвинений против американского политтехнолога начнется 17 сентября в Вашингтоне. Он касается работы Манафорта в качестве лоббиста правительства Украины с 2008 до 2014 года без надлежащей регистрации в США. Кроме того, его обвиняют в отмывании миллионов долларов дохода за эту работу. Эти обвинения собирались рассматривать в совокупности с первым блоком обвинений о налоговом и банковском мошенничестве. Но по настоянию Манафорта их разделили.

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Прокуроры в судебном представлении указали, что на презентацию всех доказательств им понадобится 10-12 дней. Всего команда Мюллера планирует показать более 1,5 тысячи доказательств. Адвокаты Манафорта сказали, что они еще не уверены, будут ли представлять линию защиты. Но если будут, на это им понадобится 3-4 дня. По словам представителей защиты, они еще пытаются найти экспертов-свидетелей, которые могли бы дать четкие определения относительно правил регистрации лоббистов в США и того, что считается отмыванием денег.