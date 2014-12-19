В Южной Корее запретили партию, поддерживавшую КНДР

Конституционный суд страны постановил, что партия, которую обвиняют в поддержке Северной Кореи, должна быть распущена, сообщает BBC.

Правительство обратилось в конституционный суд с просьбой запретить левую Объединенную прогрессивную партию (ОПП). Пятеро членов партии являются депутатами парламента Южной Кореи.

Некоторые обозреватели высказывают озабоченность решением конституционного суда, так как оно может отразиться на свободе слова в Южной Кореи.

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Во время рассмотрения дела перед зданием конституционного суда собрались несколько сот демонстрантов, которых охраняли около тысячи полицейских. Как сторонники, так и противники ОПП размахивали плакатами и выкрикивали лозунги.

Конституционный суд Южной Кореи запретил политическую партию впервые со времени своего создания в 1988 году. Восемь из девяти судей поддержали прошение правительства запретить ОПП, изгнать ее депутатов из парламента, и запретить создание схожей партии.

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Выступая перед судом, министр юстиции заявил, что ОПП пыталась создать "прокоммунистическое правительство и объединить обе Кореи для претворения в жизнь северокорейского социализма". Сама ОПП утверждает, что хотела лишь установления более тесных отношений с Северной Кореей.

Правительство обратилось в суд с прошением запретить ОПП после того, как в 2013 году были арестованы несколько членов этой партии. Семеро из них были затем признаны виновными в намерении свергнуть правительство Южной Кореи в случае начала войны с Северной Кореей. Лидер ОПП заявил журналистам, что решение конституционного суда означает "начало темного периода, и что оно превратило Южную Корею в "диктатуру".