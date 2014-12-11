КНДР тайно взяла курс на экономические реформы - СМИ

Об этом пишет Наталия Мечетная в статье "Голодные игры", опубликованной в журнале Новое время.

Постановления северокорейского лидера Ким Чен Ына, известные как меры 28 июня 2012 года и меры 30 мая 2014 года, призваны значительно облегчить жизнь граждан.

И хотя власти Северной Кореи удерживаются от публичного признания начала внутренних экономических преобразований, аналитики, дипломаты и перебежчики утверждают, что в этой стране в последнее время запускают не только спутники, но и реформы.

Читайте такжеВ КНДР прошли учения ВВС и ПВО

Так, теперь местным колхозам теперь разрешено дробиться — то есть создавать малые производственные звенья численностью около пяти человек. То есть такой ячейкой может стать обычная семья, которая будет работать на определенном участке поля. Также этому производственному звену теперь разрешено оставлять себе 30 % собранного урожая с возможностью продавать его на рынке. О подобных вольностях раньше не стоило и мечтать.

Более того, если ранее, чтобы прокормиться, северные корейцы самовольно возделывали склоны гор, то теперь государство будет выделять им значительные наделы земли площадью до 3,3 тыс. кв. м на одно звено. Ранее размер участка, выделяемого крестьянам, был примерно в 30 раз меньше.

Полную версию статьи читайте в новом выпуске журнала "Новое время"