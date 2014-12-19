Жителям Макао запретили раскрывать зонты из-за визита лидера КНР

Власти Макао запретили жителям этой автономной территории Китая пользоваться зонтами во время двухдевного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Визит приурочен к празднованию 15-летия перехода Макао под китайское правления. Ранее эта территория была колонией Португалии, сообщает Радио Свобода.

Школьникам, журналистам, правительственным чиновникам пришлось сегодня стоять под открытым небом без зонтов, несмотря на ненастную погоду, чтобы приветствовать китайского лидера в аэропорту Макао. Администрация аэропорта предупредила всех встречавших, что при сильном ветре нет надобности раскрывать зонты, которые, по словам чиновников, могут помешать и безопасности полётов.

В последние месяцы зонты стали символом протестного движения молодёжи в Гонконге, где демонстранты требовали от местных властей полного соблюдения демократических норм при подготовке к выборам главы местной администрации. Выборы назначены на 2017 год.

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Гонконг, который как и Макао имеет особый полуавтономный статус в составе Китайской Народной республики, в течение нескольких месяцев, начиная с сентября этого года, был местом уличных волнений. Символом борьбы за демократию в Гонкоге стали раскрытые зонты.