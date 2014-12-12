Власти Китая запретили исполнять национальный гимн на свадьбах и похоронах
Нарушителей правил ждет "критика и исправление".
Власти Китая запретили исполнение национального гимна страны на свадьбах, похоронах и других "неформальных" событиях, сообщает BBC.
Согласно новым правилам, гимн может исполняться только на крупных политических и дипломатических мероприятиях, а также на спортивных аренах и в школах.
Как сообщает агентство Синьхуа, целью нововведения является "выработка надлежащего этикета" при исполнении гимна.
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Гимн КНР, в частности, может исполняться в тот момент, когда китайские спортсмены завоевывают медали на аренах, "где должно отстаиваться национальное достоинство".
Нарушителей правил ждет "критика и исправление".