Пакистанская армия отомстила талибам за расстрел 132 детей

Трое военнослужащих получили ранения в ходе перестрелки, сообщает Би-би-си.

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Операция проводилась в провинции Хайбер на границе с Афганистаном, который является одним из оплотов талибов.

После нападения талибов на школу в Пешаваре, когда было убито 132 детей и 9 сотрудников школы, в пакистанских СМИ стали раздаваться требования о возмездии.