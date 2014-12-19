Пакистанская армия отомстила талибам за расстрел 132 детей
11:36, 19 декабря 2014Мир
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Пакистанские военные при поддержке авиации совершили рейд на северо-востоке страны в ходе которого убиты как минимум 59 боевиков движения Талибан.
REUTERS
Трое военнослужащих получили ранения в ходе перестрелки, сообщает Би-би-си.
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Операция проводилась в провинции Хайбер на границе с Афганистаном, который является одним из оплотов талибов.
После нападения талибов на школу в Пешаваре, когда было убито 132 детей и 9 сотрудников школы, в пакистанских СМИ стали раздаваться требования о возмездии.
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