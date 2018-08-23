Известный режиссер отказался снимать фильм о Джеймсе Бонде из-за "русского злодея"

При этом источник газеты заявил, что разногласие в съемочной группе вызвала кандидатура на роль главного злодея.

Британский режиссер Дэнни Бойл решил отказаться от съемок новой части фильма о секретном агенте Джеймсе Бонде, так как не смог договориться об образе "русского злодея".

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Согласно слухам, сообщили в издании, Бойл хотел сосредоточиться на актуальных политических противоречиях между Британией и Россией, а также "современной холодной войне".

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При этом источник газеты заявил, что разногласие в съемочной группе вызвала кандидатура на роль главного злодея. Бойл поспорил с исполнителем роли "агента 007" Дэниелом Крейгом о том, стоит ли рассматривать 41-летнего польского актера Томаша Кота на место главного антагониста фильма.