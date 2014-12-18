У здания, где проходит пресс-конфренция Путина задержали 20 человек

Об этом сообщает радио "Свобода". Ранее журналист Евгений Левкович призвал в соцсети собраться всех желающих перед началом пресс-конференции Владимира Путина, чтобы поставить ему «альтернативные вопросы». «Мы идем задать вопросы Путину, на подавляющее большинство которых он завтра не ответит - просто по той причине, что они завтра не прозвучат. Мы хотим, чтобы о существовании этих вопросов и о трусости президента, который боится общаться с настроенными против его власти людьми непосредственно, узнали как можно больше граждан России», - заявил журналист.

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Напомним, год назад Евгений Левкович и его товарищи были так же задержаны перед итоговой пресс-конференцией Владимира Путина - они пытались устроить акцию в поддержку узников Болотной.