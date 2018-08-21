В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

Пилот был вынужден экстренно сесть из-за неблагоприятных погодных условий.

Тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook совершил экстренную посадку на парковке бара в американском городе Фестус, штат Миссури.

Об этом сообщает телеканал fox2now.

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Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (21.00 по киевскому). Вертолет приземлился возле бара Taytro's, который расположен между шоссе А и шоссе 61.

Пилот был вынужден экстренно сесть из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает телеканал, группа из четырех военных вертолетов направлялась из Калифорнии в Коннектикут, однако из-за сильных порывов ветра и дождя один из них был вынужден совершить экстренную посадку.​

Ранее УНИАН сообщал, что в Красноярском крае Росии упал вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли.