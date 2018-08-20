Обвал моста в Италии: за несколько месяцев до трагедии инженеры предупреждали об ослаблении конструкций - СМИ

Несмотря на экспертные заключения, ни профильное министерство, ни дорожная компания не считали необходимым ограничить движение по мосту.

За несколько месяцев до трагедии в Генуе инженеры-эксперты пришли к выводу, что из-за коррозии металлических кабелей, которые поддерживали генуэзский мост, его прочность снизилась на 20%.

Такие выводы были обнародованы еще в феврале, сообщил итальянский журнал Espresso, передает Европравда со ссылкой на Associated Press.

Однако несмотря на экспертные заключения, пишет журнал, ни профильное министерство, ни дорожная компания не считали необходимым ограничить движение по мосту, запретить проезд тяжелым грузовикам, сузить проезжую часть с двух до одной полос или ввести ограничения скорости на ключевой транспортной артерии города.

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Бывший министр транспорта Грациано Дельрио заявил на пресс-конференции в понедельник, что "никто никогда не сообщал о необходимости ограничения движения" на мосту.

Корреспондент Espresso Фабрицио Гатти отметил, что уменьшение прочности на 20% для современных мостов не является существенным фактором, однако в случае таких конструкций как мост Моранди с известными дефектами после обнародования таких заключений следовало действовать более решительно.

"Все хорошо знали о ситуации на этом мосту", - сказал Гатти.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, среди них трое детей 8, 12 и 13 лет.

Пострадали 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков. Среди раненых - двое граждан Украины. Они находятся в больнице "Сан Мартин".