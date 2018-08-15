Обвал моста в Генуе: пара из Украины на машине упала с высоты и выжила

Сейчас здоровью украинцев ничего не угрожает, у них много синяков, но они в безопасности.

В Италии в больнице "Сан Мартин" находятся двое раненых граждан Украины, которым понадобилась медицинская помощь после обвала магистрального моста в Генуе.

Об этом сообщает Генеральное консульстоа Украины в Милане в социальной сети Facebook.

"Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обвала моста Моранди, который произошел 14 августа", - говорится в сообщении.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генконсульство поддерживает постоянную связь", - подчеркнули дипломаты.

Как передает Украинская правда, Евгений Бабин и Наталья Елина в момент обвала находились в автомобиле на мосту. Спасатели достали их из-под завалов. В больнице им удалось связаться с сыном Богданом.

Отмечают, что на телефонный звонок их сына сначала ответил один из спасателей, который в тот момент доставал их. Сообщают, что в настоящее время здоровью украинцев ничего не угрожает, у них много синяков, но они в безопасности. Пара ехала отдыхать в Ниццу.

Ранее департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщал информацию только о погибших, среди которых украинцев не было. О раненых тогда речь не шла.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального мосту Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

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Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, среди них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет.

Пострадали 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков.

Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.