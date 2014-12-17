Дипломат пообещал Украине "сильный сигнал политической солидарности" от саммита ЕС

Эти вопросы будут обсуждаться в ходе саммита ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе, сообщил накануне саммита высокопоставленный европейский дипломат.

«Темой обсуждения будут европейские меры по отношению к Крыму. Участники саммита предоставят Украине сильный сигнал политической солидарности. Также будут обсуждаться отношения с Россией, которая в последние месяцы составляет большую проблему для ЕС”, - сказал он.

Читайте такжеПорошенко не пригласили на саммит в Брюсселе - СМИВместе с тем, дипломат отметил, что лидеры ЕС будут обсуждать вопросы новых санкций, хотя обмен мнениями в рамках дискуссии относительно России может состояться. В этой связи он напомнил, что срок действия санкций истекает весной 2015 года, а будут ли они продлены или нет - это будут решать государства-члены.

Также предметом для обсуждения будет экономическая ситуация в России и положение российского рубля, хотя отдельного решения по этому поводу саммит принимать не будет.

Это будет первый саммит под председательством бывшего польского премьера Дональда Туска.