Дипломат пообещал Украине "сильный сигнал политической солидарности" от саммита ЕС

14:47, 17 декабря 2014
Мир
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Лидеры Европейского Союза обсудят меры по Крыму и выразят политическую солидарность с Украиной.

REUTERS

Эти вопросы будут обсуждаться в ходе саммита ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе, сообщил накануне саммита высокопоставленный европейский дипломат.

«Темой обсуждения будут европейские меры по отношению к Крыму. Участники саммита предоставят Украине сильный сигнал политической солидарности. Также будут обсуждаться отношения с Россией, которая в последние месяцы составляет большую проблему для ЕС”, - сказал он.

Читайте такжеПорошенко не пригласили на саммит в Брюсселе - СМИВместе с тем, дипломат отметил, что лидеры ЕС будут обсуждать вопросы новых санкций, хотя обмен мнениями в рамках дискуссии относительно России может состояться. В этой связи он напомнил, что срок действия санкций истекает весной 2015 года, а будут ли они продлены или нет - это будут решать государства-члены.

Также предметом для обсуждения будет экономическая ситуация в России и положение российского рубля, хотя отдельного решения по этому поводу саммит принимать не будет.

Это будет первый саммит под председательством бывшего польского премьера Дональда Туска.

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