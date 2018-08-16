Gazeta Wyborcza: Сохранение жизни Сенцову кажется Кремлю невыгодным

Освобождение украинского политзаключенного не улучшит имидж России и не поможет смягчить санкции против нее.

Кремль отверг просьбу матери незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова отпустить ее сына на свободу.

Украинец, который голодает уже 94 дня, якобы сам должен признать свою вину и попросить Владимира Путина его помиловать. Приговоренный к 20 годам в лагере строгого режима из-за надуманных «террористических» обвинений, он «в передкритическом состоянии», как говорят российские тюремные врачи. В любой момент может наступить острый кризис.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет польский обозреватель Вацлав Радзивинович, напоминая о том, что российская правозащитница Зоя Светова навестила Сенцова в тюрьме. Во время разговора местные врачи сказали ей, что не знают, как помочь изможденному украинскому политзаключенному, если с ослабленным голодовкой сердцем случится удар. По их словам, даже попытка принудительно накормить Сенцова может привести к его смерти.

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Тем временем, власти России остаются глухими к призывам отпустить украинского режиссера, которые звучат со всего мира. Не тронуло Владимира Путина даже обращение Людмилы Сенцовой: «Не буду убеждать вас, что мой сын невиновен, хотя сама в это глубоко веру. Скажу лишь, что он никого не убил и отсидел уже четыре года. Его ждут дети. Младший сын страдает от аутизма. Им очень плохо без него».

Но мать украинца получила сухой и формальный ответ: «В соответствии с «Положением о порядке рассмотрения прошений о помиловании», процедура помилования начинается с личной просьбы заключенного о помиловании, который в письменной форме обращается к президенту Российской Федерации при посредничестве уголовного заведения, в котором отбывает свое наказание». Для Людмилы Сенцовой это звучит как приговор для сына.

Сам Олег настаивает, что не совершил то, в чем его обвиняют. А поэтому ему нечего признавать и в чем каяться перед теми, кто его обижает. О помиловании он просить не будет и уверяет, что не прекратит голодать до тех пор, пока Россия не освободит всех граждан Украины, заключенных по политическим мотивам.

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Польский обозреватель напоминает о деле Надежды Савченко, которую в России приговорили к 22 годам лагерей якобы за причастность в гибели журналистов кремлевского канала на Донбассе. Она тоже не просила Путина о помиловании, это сделали за нее по приказу российских властей родственники погибших репортеров. Тогда Кремль рассчитывал, что этот жест поможет смягчить санкции, которые США ввели против России в ответ на военную агрессию против Украины.

О помиловании также не просил и Михаил Ходорковский, о чем напомнили адвокаты бывшего владельца нефтяной компании «Юкос». Путин выпустил его из лагеря 20 декабря 2013 года с оглядкой на политическую конъюнктуру. Олимпиада в Сочи была на носу. Москве нужно было улучшить свой имидж перед глазами Запада, который годами требовал освобождения Ходорковского, считая его политическим узником.

Сегодня Кремль понимает, что США усилят санкции, а имидж России настолько плох, что один жест его никак не исправит.