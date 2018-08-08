Die Zeit: Сенцов голодает против забвения и привыкания к зверствам России

Уже 87 дней украинский режиссер умирает от голода в российской тюрьме, и о нем ни в коем случае нельзя забывать.

Когда в Москве начинался финал Чемпионата мира по футболу, Олег Сенцов оставался в тюрьме «Белый медведь» на севере России, где летние ночи короткие и темные. Но неожиданно он появился на стадионе «Лужники» в российской столице, правда не на долго и в качестве цитаты.

Но его образ появился прямо перед VIP-ложей Владимира Путина. Члены группы Pussy Riot пробежали через поле, протестуя против пыток в российских тюрьмах и требуя освободить всех политических заключенных. Один из самых известных из них даже не россиянин, а украинец. Это Олег Сенцов, 42-летний отец двоих детей, которого российский военный суд приговорил к 20 годам заключения, пишет Die Zeit.

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Сенцова схватили в Крыму четыре года назад. С того времени его жизнь заморожена. Репортерам не просто писать о нем. Однако, все, что надо было о нем сказать, уже было сказано и написано. Он и еще несколько обвиняемых в якобы планировании поджога полицейского участка в Крыму были осуждены незаконно и без доказательств. Приговор ему был вынесен на основании показаний, которые опровергли те, кто их давал. Все признания были выбиты силой. После его осуждения было написано немало петиций с требованием освободить Сенцова. Известные люди со всего мира писали обращения Владимиру Путину лично. Журналисты снова и снова писали о каждом эпизоде несправедливости, который Россия устроила украинскому режиссеру. Но все это не помогло.

Годы шли. Сенцов оставался в тюрьме. И, наверное, в этом вся суть событий: в том, чтобы привыкнуть к вещам, привыкать к которым ни в коем случае нельзя. Возможно именно эта стагнация, которая непосредственно касалась его жизнь, и заставила Сенцова пойти на радикальный шаг и объявить голодовку. Однако, он требует свободы не для себя, а для всех политических заключенных России из Украины. Вот уже 87 дней Сенцов отказывается есть.

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Считается, что люди могут продержаться без пищи три месяца. Одни умирают раньше, другие держатся дольше. Во всяком случае состояние Сенцова, скорее всего, очень тяжелое, даже если ему принудительно вводят глюкозу, аминокислоты и витамины. Даже если он выпивает пол-литра воды ежедневно, а врачи следят за его состоянием. Насколько тяжелое его состояние, сказать трудно. Ведь мало кому удавалось увидеться с ним.

Четыре года заключения Сенцова совпадают с продолжительностью войны России против Украины. Люди начали привыкать к ней, потому что серьезной эскалации не происходит. Война кажется чем-то далеким. Однако, ее жертвами становятся и те, кто находится далеко от линии фронта. Издание напоминает об осуждении в России украинского журналиста Романа Сущенко. О 19-летнем украинском парне, которого схватили в Беларуси и вывезли на российскую территорию. О крымчанах, которых бросают в тюрьмы за то, что они вывешивают украинские флаги. Сенцов один из около 70 украинских политических заключенных России. Все они жертвы войны, которая ведется не только на линии фронта.

Сенцов начал голодать в мае перед началом Чемпионата мира по футболу в России. Казалось, мир должен был обратить внимание. Но это внимание не помогло. Он, Олег Сенцов, украинец, отец двоих детей, до сих пор в российской тюрьме. И к этому зверству нельзя привыкать никому.