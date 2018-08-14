Bloomberg: Путин не способен воспользоваться шансом уговорить Турцию променять США на Россию

Российскому президенту просто нет ничего предложить Эрдогану.

Турецкий политический конфликт с США и кризис, который обваливает турецкую валюту – это золотая возможность для президента России Владимира Путина попробовать оторвать геополитически ключевую страну от ее западных союзников. Но не все так просто.

Путин и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган возобновили отношения, которые фактически были разрушены, когда турецкие самолеты сбили российский истребитель в 2015 году. Но лидер Кремля не может ничего предложить Анкаре, чтобы уменьшить ее экономическую боль или убедить вторую крупнейшую армию НАТО покинуть альянс ради сближения с Москвой, пишет Bloomberg.

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«Отношения с Турцией сейчас конструктивные. Но в политике нет ничего постоянного, все может измениться. У нас нет иллюзий относительно этих отношений», - говорит член парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности в России Франц Клинцевич.

Стоя на границе между Европой и Азией, Турция была важным форпостом НАТО против СССР во времена Холодной войны. На ее территории вблизи города Инджирлик размещена важная американская авиабаза. Кроме того, Турция стала порталом для американских боевых кораблей в Черноморскую акваторию. На фоне беспрецедентной конфронтации с Вашингтоном, которая привела к появлению санкций, Эрдоган предостерег в субботу, что многолетний альянс под угрозой. И Турция может начать искать новых друзей и союзников».

После усиления кризиса вокруг турецкой лиры Эрдоган в пятницу позвонил Путину, чтобы поговорить о «торговом и экономическом сотрудничестве». Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Турцию в понедельник, чтобы провести переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу о войнах в Сирии и Украине, а также экономических проектах, таких как строительство «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую». Последнюю строит «Росатом».

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В прошлом месяце во время разговора Путин сказал Эрдогану, что Россия и Турция «на одной стороне», указав на сотрудничество в Сирии. Они согласились в прошлом году отменить взаимные торговые санкции, которые были введены после того, как Путин обвинил Турцию в «ударе в спину», когда турецкие боевые самолеты сбили российский возле сирийской границы. Ограничения остались в силе лишь в отношении помидоров, на которых Турция зарабатывала на российском рынке четверть миллиарда долларов в год.

По мнению директор «Московского центра Карнеги" Дмитрия Тренина, турецкая экономическая уязвимость может означать, что Трамп на этот раз победит в споре с Турцией.

«Эрдоган не покинет НАТО. Но грубый подход Трампа к союзникам будет иметь серьезные последствия в переформатировании мирового порядка», - сказал российский эксперт.

Решение американского президента обложить Турцию санкциями и удвоить пошлины на турецкую сталь и алюминий усилило напряжение. Так же как и угрозы Вашингтона о том, что восстановить отношения с Анкарой будет «очень трудно», если Эрдоган все же купит у России ракетные системы С-400. Хотя Москва не рассчитывает, что Турция выйдет из НАТО, она пытается получить выгоду от спора Эрдогана с Трампом. Об этом изданию сказал бывший российский дипломат Владимир Фролов.

«Для наших интересов лучше иметь оскорбленную Турцию внутри НАТО, чтобы она подорвала возможности альянса», - пояснил он.

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Впрочем, после обвала рубля в 2015 году и с ростом угрозы появления еще более жестких санкций США, Россия не может помочь Турции. Российская экономика едва выскочила из рецессии. И у Москвы нет ресурсов поддержать Анкару. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что турецкая сторона «не посылала запросов» на помощь. Во всяком случае Турции, безусловно, понадобилась бы огромная финансовая помощь на пути разворота от Запада в направлении «новых друзей» России или Китая.

«Такой шанс выпадает раз на несколько поколений», - сказал изданию стратег Rabobank Майкл Эвери.

«Россия не собирается поддерживать финансово Турцию», - сказала Bloomberg российский эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина, добавив, что Москве нужно для начала решить свои экономические проблемы.

«Задача России – не спасти Турцию, а сохранить нормальные, здоровые отношения с ней», - добавила эксперт.