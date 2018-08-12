Президент Турции пригрозил "распрощаться" со США и уйти к новым союзникам

Турецкий президент заявил, что Турция обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Соединенным Штатам Америки "распрощаться" с ними и "обратиться к новым партнерам и альянсам".

Об этом сообщает Anadolu.

"Мы расстанемся с теми, кто жертвует своим стратегическим партнерством и союзничеством со страной с населением 81 млн человек, предпочитая иметь дело с террористическими организациями", - сказал Эрдоган.

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Президент Турции предупредил, что его страна обратится к новым рынкам, новым партнерам и альтернативным финансовым инструментам.

"Если вы будете давить на нас через доллар, мы будем искать другие способы выполнения наших задач", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние действия Вашингтона против Анкары заставляют Турцию искать новых друзей и союзников. По словам Эрдогана, Турция и США были стратегическими партнерами в течение шести десятилетий, однако Вашингтон "неоднократно и последовательно" не уважал интересы турецкого народа.