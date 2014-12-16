В России начали вводить запрет на слово «кризис»

Об этом сообщил губернатор Анатолий Артамонов, передает "Русская служба новостей".

Запрет он объяснил стремлением властей не распугать инвесторов.

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«Сейчас нам не надо искать, что мы можем сделать в ответ на неудобные моменты, которые испытываем, а наоборот подвергнуть внутреннему аудиту инвестиционную политику, нормативно-законодательную базу, которую мы создали, насколько качественную бизнес-среду она формирует. Подумать, может быть, мы что-то ещё не предусмотрели. Это обязательно даст результат. Кризис, наверное, есть, но слово мы запрещаем это произносить», – сказал он.