С ЛГБТ-браками, но без частной собственности: Куба готовится изменить конституцию

Гавана откажется от коммунистической утопии, позволит инвестирование, но политические партии и накопления частного имущества останутся запрещенными.

Коммунистическая партия Кубы предлагает пересмотреть конституцию страны от 1976 года. После недавнего решения парламента, все общественные дискуссии относительно предложенных изменений начнутся в ноябре. После этого законодатели примут новый проект основного закона и вынесут его на общенациональное голосование в следующем году.

Предложенная версия конституции Кубы частично кодифицирует изменения в кубинском обществе, которые возникли после 1991 года, когда исчез СССР, который долгое время был покровителем «Острова свободы». Частично документ изменит то, как страна будет функционировать в будущем.

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Об этом пишет Reuters, приводя список ключевых изменений, которые предлагает ввести кубинская компартия.

К примеру, в новой версии конституции Кубы компартия остается единственной законной политической силой. А ее провозглашенное право управлять кубинским народом останется без изменений. Однако, исчезнет пункт, который есть в старой конституции, о утопическом коммунизме как цели деятельности партии. Также доминирование над производством и земельными ресурсами на Кубе тоже останется за государством. Впрочем, основной кубинский закон будет признавать рынок как факт экономической жизни, который может быть запрещен по желанию правительства.

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Также изменения предусматривают появление должности премьер-министра для наблюдения за ежедневными операциями правительства, в частности в государственной экономике. Частный бизнес и нефермерские кооперативы включены в список законной экономической деятельности. И это впервые. А роль совместных предприятий и других форм иностранного инвестирования обновлена в статусе и теперь считается не вторичной, а «важной» или «фундаментальной». В то же время, «накапливать» частную собственность гражданам запрещено.

До запретов дискриминации в новой версии конституции добавлена дискриминация по гендерной идентичности. А брак теперь определяется как союз между «лицами», а не «мужчиной и женщиной».