В Сирии взорвался склад боеприпасов, погибли десятки человек

Все погибшие - гражданские люди, среди них 12 детей.

В Сирии в контролируемой повстанцами северной провинции Идлиб в результате мощного взрыва в одном из жилых кварталов города Сармада десятки человек погибли и получили ранения.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, взрыв произошел сегодня в переоборудованном под склад боеприпасов доме.

Взрывная волна разрушила многоэтажное здание. Погибли, по данным правозащитников, по меньшей мере, 39 гражданских лиц, из которых 12 - несовершеннолетние, еще десятки люд ей получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна.

With no end to the carnage in sight, 36 dead civilians and dozens of wounded are the current count of victims of the massive explosion in #Sarmada city at dawn today. #WhiteHelmets are working tirelessly, searching and rescuing, in unbelievable areas of destruction and death. pic.twitter.com/fr1bZGq3O1 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12 августа 2018 г.

На сегодняшний день провинция Идлиб контролируется преимущественно исламистской коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», воюющей против режима президента Сирии Башара Асада. Последнему при поддержке России, Ирана и шиитских военизированных группировок удалось вернуть под свой контроль часть территории Сирии.

Уже длительное время сирийская и российская авиация проводят интенсивную бомбардировку провинции Идлиб.