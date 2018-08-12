В Сирии взорвался склад боеприпасов, погибли десятки человек

18:54, 12 августа 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В Сирии в контролируемой повстанцами северной провинции Идлиб в результате мощного взрыва в одном из жилых кварталов города Сармада десятки человек погибли и получили ранения.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, взрыв произошел сегодня в переоборудованном под склад боеприпасов доме.

Взрывная волна разрушила многоэтажное здание. Погибли, по данным правозащитников, по меньшей мере, 39 гражданских лиц, из которых 12 - несовершеннолетние, еще десятки люд ей получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна.

На сегодняшний день провинция Идлиб контролируется преимущественно исламистской коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», воюющей против режима президента Сирии Башара Асада. Последнему при поддержке России, Ирана и шиитских военизированных группировок удалось вернуть под свой контроль часть территории Сирии.

Уже длительное время сирийская и российская авиация проводят интенсивную бомбардировку провинции Идлиб.

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Теги: #Сирия#взрыв