Полиция отпустила одиозного пропагандиста Филлипса после его вторжения в посольство Грузии

Сегодня российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны.

Полиция отпустила одиозного российского пропагандиста британского происхождения Грэма Филлипса.

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Об этом свидетельствует обнародованное на одном из ресурсов боевиков видеообращение пропагандиста. На нем он утверждает, что после задержания в посольстве Грузии уже находится в своем доме в Лондоне.

Сегодня, 8 августа, российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне, где проходила выставка, посвященная 10-й годовщине грузино-российской войны. После инцидента полиция арестовала Филипса. Посол Грузии в Великобритании Тамара Буречашвили сообщила, что Филлипс обвинил Грузию в фальсификации информации относительно событий, которые произошли в августе 2008 года.

"Посольство стало жертвой российской агрессии из-за неожиданного вторжения человека с камерой, который громко, в агрессивной форме кричал, что это пропаганда - грузинская пропаганда, которая является угрозой для британской аудитории и которая является ложной", - сказала посол.