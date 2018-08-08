На всю Италию разгорелся скандал из-за антиромского объявления в поезде
Сотрудница итальянского перевозчика Trenord Rail сделала антиромское объявление в поезде Милан-Кремона-Мантуя, что вызвало возмущение пассажиров.
Как передает Европейская правда, пассажиры сообщили, что женский голос призвал их не давать деньги "вымогателям", добавив: "Цыгане, выходите на следующей остановке, потому что вы нас достали".
Сотрудницу удалось идентифицировать, ей грозит дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.
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Инцидент случился на фоне того, как новое правительство Италии планирует провести перепись общин ромов с целью выселить всех, кто находится в стране незаконно.
По словам властей, много цыган живут "за счет краж и мелких преступлений" в незаконных лагерях по всей Италии, при этом власть не знает об их гражданстве или о том, ходят ли их дети в школу.
26 июля полиция Рима, выселила почти 400 человек, в том числе десятки детей, из лагеря, в котором годами жили представители меньшинства, несмотря на решение ЕС о запрете сноса домов.
Как сообщал УНИАН, в Украине для ромов хотят облегчить процедуры получения паспорта.