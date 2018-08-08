В Минске силовики пришли к корреспонденту Deutsche Welle

По словам журналиста, силовики к нему пришли в «деле БелТА», статуса подозреваемого он не имеет.

В Минске сотрудники Следственного комитета РБ пришли с проверкой к независимому журналисту, корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

Как сообщает «Радыё Свабода» (белорусская редация «Радио Свобода»), об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Позже журналист сообщил «Свободе», что силовики к нему пришли в «деле БелТА», по которому накануне задержали главреда новостного портала TUT.by. Быковский, при этом, заявил, что уже много лет не интересовался лентой БелТА и не имеет никакого отношения к делу.

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Следователи объяснили Быковскому, что пришли проводить проверку по адресу, а не к нему лично, и что у них есть ордер прокурора. Статуса подозреваемого Быковский на данный момент не имеет.

Отмечается, что Быковский – активный журналист и политический обозреватель. Его супруга работает пресс-секретарем оппозиционного движения «За свободу».

УНИАН сообщал, что в Минске задержали главного редактора крупного независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову. В редакции новостного портала устроили обыск.