В Беларуси задержали нескольких оппозиционных журналистов

В Следственном комитете Беларуси заявили, что возбуждено уголовное дело о "несанкционированном доступе к компьютерной информации, повлекшем существенный вред".

Белорусские правоохранители задержали сразу 9 журналистов оппозиционных изданий TUT.BY и БелаПАН.

По информации TUT.BY, после обыска в издании, который проходил с самого утра, задержали и арестовали на трое суток их главного редактора Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину и Галину Уласик.

Кроме того, в Следственный комитет на допрос забрали редакторов Ульяну Бобоед, Дмитрия Бобрика, Анну Калтыгину, Галину Уласик, журналистку Анну Ермаченок. Их телефоны заблокированы.

Также, по данным TUT.BY, есть информация о пропаже экс-редактора TUT.BY Евгении Березюк, которая с утра вторника не выходит на связь, СК не подтверждает ее задержание, хотя по некоторым данным ее личным делом интересовались в ходе обыска.

Также отмечается, что уже задержаны на трое суток Золотова, Уласик, Калтыгина, к ночи их доставят в ИВС на Окрестина.

В СК Беларуси изданию заявили, что возбуждено уголовное дело о "несанкционированном доступе к компьютерной информации, повлекшем существенный вред".

Как сообщают в БелаПАН, у них тоже проходил обыск, после чего в следственный комитет на допрос повезли дежурного редактора агентства Андрея Середу. Также изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов.

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Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".

В СК изданию также сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержали международного обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову, а также упоминаемых ранее Золотову и Калтыгину.

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.

По сведениям правозащитников, шестерых журналистов, в том числе международного обозревателя агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову, задержали на трое суток.

Ранее УНИАН сообщал, что в Минске задержали главного редактора крупного независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.