В центре Москвы загорелся торговый центр, посетителей эвакуировали
11:23, 06 августа 2018Мир
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Горели 30 квадратных метров на крыше здания.
В России горит еще один торговый центр / Скриншот, Telegram, Mash
В Москве горит крупный торговый центр «Афимолл», из здания эвакуируют людей.
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«В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуируют», – сообщил Telegram-канал Mash.
Позже стало известно, что пожар потушили.
"Горели 30 квадратных метров на крыше, судя по видео — какой-то строительный мусор. Пострадавших нет", - уточнил канал.
Напомним, 25 марта в российском Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв - 41 ребенок. Позже следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек.
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